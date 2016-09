Fast zwölf Stunden nach einer Terrordrohung gegen ein Leipziger Luxushotel haben Beamte der Polizei in Sachsen am Dienstagmittag die Durchsuchung im Gebäude eingestellt. "Von der Tiefgarage bis unter das Dach werden alle Räume durchsucht", sagte ein Polizeisprecher. "Dabei versuchten wir, den Hotelbetrieb trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen so störungsfrei wie möglich zu gewährleisten." Bei der Durchsuchung des Hotels Fürstenhof kamen auch Sprengstoffspürhunde zum Einsatz. Foto: AP/Sebastian Willnow

Ein Drohanruf war gegen 2.50 Uhr im Hotel eingegangen. Kurz danach trafen die ersten Polizisten vor Ort ein. Gegen 6.30 Uhr entschloss sich die Einsatzleitung, auch im Außenbereich und den umliegenden Straßen Polizeibeamte zu postieren. Diese trugen zum Teil Schutzwesten und waren mit Maschinenpistolen bewaffnet.

Der Twitter-Auftritt der Polizei Sachsen zeigt, dass hinter dem Drohanruf ein Scherz von Jugendlichen aus Österreich vermutet wird. Hier der Ablauf:

Aktuell Maßnahmen Einsatz #Fürstenhof - Wir sichern und durchsuchen das Hotel zur Zeit. Zugang zum Objekt ist gesperrt. Meidet den Bereich. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) September 6, 2016

KEINE Geiselnahme beim #Fürstenhof. Teilt keine Spekulationen, sondern folgt akuellen Infos von uns! Auch hier https://t.co/9vze4o7rMA — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) September 6, 2016

Durchsuchung des weitläufigen Objektes #Fürstenhof dauert an. Unterdessen treffen weitere Kräfte zur Sicherung in #Leipzig ein. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) September 6, 2016

Nach Drohung #Leipzig #Füstenhof geht Hotelbetrieb unter strengen Sicherheitsvorkehrungen weiter. Öffentl. Leben in der Stadt gewährleistet. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) September 6, 2016

Eine Bitte: Um zusätzliche Verunsicherung zu vermeiden. Achtet auf Eure Taschen. Lasst nichts unbeaufsichtigt stehen! #Leipzig #Fürstenhof — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) September 6, 2016

Bedrohung #Fürstenhof #Leipzig NICHT BESTÄTIGT. Anrufer wurde ermittelt. Wir beenden unseren Polizeieinsatz und atmen durch. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) September 6, 2016