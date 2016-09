Aus Protest gegen die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wollen Kurden am Samstag (11.30 Uhr) in Köln auf die Straße gehen. Erwartet werden bis zu 30.000 Teilnehmer. Mehr als 1000 Polizisten sollen die Kundgebung am rechten Rheinufer schützen. Ende Juli hatten an derselben Stelle 40.000 Anhänger Erdogans demonstriert.

Die Demonstration wird von der Vereinigung Nav-Dem mitorganisiert. Der Verfassungsschutz stuft diese als Dachorganisation von Gruppen ein, die der als terroristisch eingestuften verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK nahestehen. Nach Darstellung der Nav-Dem richtet sich die Demonstration unter anderem gegen das "diktatorische Vorgehen" Erdogans seit dem gescheiterten Putschversuch Mitte Juli und den Angriff der Türkei auf kurdische Milizen in Syrien.