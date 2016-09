"Das ist nicht mein Sohn": US-Fluglinie vertauschte Kinder

"That's not my son!" ("Das ist nicht mein Sohn") - mit diesen Worten musste eine Mutter Medienberichten zufolge in den USA den Mitarbeitern einer Fluglinie klar machen, dass sie das falsche Kind bei ihr abgegeben hatten. Maribel Martinez wartete demnach auf dem JFK-Flughafen in New York vergeblich auf ihren fünfjährigen Sohn Andy, der von einem Besuch bei Verwandten in der Dominikanischen Republik zurückkommen sollte.

Zuerst Entführung befürchtet

Wie der Sender CNN am Freitag unter Berufung auf ihren Anwalt berichtete, befürchtete die 38-Jährige zunächst eine Entführung. Die Familie hatte 100 Dollar Aufschlag für den Begleitservice der Flugline JetBlue bezahlt. Nach längerer Wartezeit am Flughafen brachte die Fluggesellschaft schließlich Andys Gepäck, seinen Pass und ein Kind. Nur - es war nicht Andy. "Ich war verzweifelt. Ich saß neben einem Buben, der nicht meiner war", sagte Martinez.

Zum Video auf CNN

Keine Entschuldigung der Airline

Foto: AP/Richard Drew Erst nach Stunden wurde klar: Die Fluglinie hatte zwei Kinder verwechselt und Andy in einen Flieger nach Boston gesetzt. JetBlue bestätigte den Vorfall vom 17. August in US-Medien. Der andere Bub sei wieder nach Boston gebracht worden, sagte eine Sprecherin der New York Daily News. Die Airline habe sich bisher nicht entschuldigt, sondern ihr nur Fluggutscheine im Wert von 2.100 Dollar angeboten, sagte Martinez' Anwalt. Nun prüfe die Frau eine Klage.