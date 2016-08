Scheinehen: Viele Tests, kaum Verurteilungen

Frauke liebt Younes, und Younes liebt Frauke. Obwohl sie mehr als 20 Jahre älter ist. Und er Asylwerber aus Marokko. Im Deutschkurs haben sie einander kennengelernt, am 18. März geheiratet. "Worauf sollten wir warten? Wir wollen zusammenbleiben und mussten dafür die Rahmenbedingungen schaffen", erzählt die 56-Jährige aus NÖ. Eine Bewährungsprobe, denn Paare, bei denen ein Partner aus einem nicht zur EU gehörenden Land stammt, stehen oft unter Generalverdacht – nicht nur der Gesellschaft, sondern auch der Fremdenpolizei. "Der Vorbehalt, dass es sich um eine Scheinehe handelt, ist schnell da", erklärt Politikwissenschafterin Irene Messinger.

In Wien wurden im Vorjahr 800 binationale Paare von der Fremdenpolizei überprüft. "Davon haben wir 140 Anzeigen erstattet", sagt Mario Zalusky, Leiter der Fremdenpolizeilichen Erhebungs- und Einsatzgruppe. Seine Erfahrung zeige, dass Scheinehen zunehmen. Die Zahl der Verurteilungen ist jedoch gering. Österreichweit waren es im Vorjahr nur 25.

Der Nachweis von Aufenthaltsehen ist – abseits von Geständnissen – schwierig und mit einem Eingriff in die Privatsphäre verbunden. Das mussten auch Frauke und Younes erleben, als Polizisten an an ihrer Tür läuteten. "Sie waren korrekt. Mein Mann hat sie hereingebeten, sie haben Fragen gestellt und sich vor allem unsere Fotos angeschaut." Dennoch: "Unsere Hochzeit ist ein freudiger Anlass, und dann muss man sich rechtfertigen." Leute aus ihrem Umfeld wurden befragt – und sie selbst getrennt bei einer "Beschuldigtenvernehmung". Entblößt Die Fragen drehen sich um das Zusammenleben und Finanzielles, doch manchmal werden sie persönlich. Und skurril, wie: Welche Farbe hat die Unterhose Ihres Partners (siehe Grafik unten)? "Die intimste Frage bei uns war die nach körperlichen Merkmalen. Ich habe mich aber hinterher besudelt gefühlt. Unser Privatleben auszubreiten! Als hätte ich mich vor Fremden entblößen müssen", sagt Frauke.

Mitunter seien Befragungen unverhältnismäßig. So berichtet Messinger von Paaren, deren Schlafgewohnheiten, Wäsche und Zahnbürsten überprüft wurden. Derartige Vorwürfe weist Zalusky vehement zurück. "Wir riechen nicht am Bettzeug und überprüfen auch keine Zahnbürsten", sagt er. "Bei Aufenthaltsehen handelt sich um ein strafrechtlich relevantes Delikt, dem wir nachgehen müssen." Es gebe nun mal Fälle, wo 5000 bis 20.000 Euro für die Vermittlung von Ehen gezahlt werden. Oft sind es anonyme Anzeigen, die zu Überprüfungen führen. Zudem werden Verdachtsfälle von Standesbeamten an die Polizei gemeldet. Etwa, wenn sich Paare nur per Dolmetscher verständigen können. Laut Messingers Studie zählen auch Differenzen beim Alter oder ein prekärer Aufenthaltsstatus eines Partners dazu.

Während die Polizei ihre harte Gangart verteidigt, finden Gertrud Schmutzer vom Verein Fibel, der binationale Paare berät, diese überzogen. "Es ist nach aktuellem Recht fast unmöglich, über eine Heirat mit einem Österreicher eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Ein Generalverdacht ist da sicher nicht angemessen." Österreicher müssen 1323 Euro Mindestnettoeinkommen vorweisen. Zudem muss der "fremde" Partner seinen Antrag auf Aufenthalt aus dem Heimatland stellen und Deutsch können. Leichter ist es für Unionsbürger, für sie fallen diese Hürden weg.

Gerald Tatzgern, Leiter des Büros für Menschenhandel und Schlepperei im Bundeskriminalamt, beobachtet, dass die Zahl der Scheinehen in bestimmten Milieus bei Österreichern zurückgeht. "In den letzten Monaten war dafür bemerkbar, dass abgelehnte Asylwerber EU-Bürgerinnen heiraten", erklärt der Experte. Oft stammten die Frauen aus Rumänien und Ungarn.