Passagierfrust nach Flughafen-Chaos

Während die Verantwortlichen von einer guten Krisenabwicklung sprechen, schilderten am Montag Betroffene am Flughafen, was sie erlebt haben: "Es war ein einziges Chaos. Tausende Leute waren hier in der Halle. Wir wurden nicht informiert, was überhaupt los ist", erzählt Marianna Jansen. Gemeinsam mit ihrem Mann Richard wartet sie Montagvormittag in einer langen Schlange vor den AUA-Schaltern auf die Umbuchung ihrer Tickets. "Wir sind um 16.40 Uhr aus der Ukraine angekommen und wollten um 19.10 Uhr nach Frankfurt weiterfliegen. Am Gate stand, dass der Flug gestrichen wurde." Personal sei keines zu sehen gewesen. "Es war nur ein Mitarbeiter vor Ort. Die Schalter waren alle nicht besetzt." Also irrten sie ratlos in der Halle umher.

Foto: /Natascha Marakovits Später wurden Telefonnummern der Airlines verteilt, an die sie sich wenden sollten. Es habe aber niemand abgehoben. "Ich habe den ganzen Abend angerufen, vergeblich." Das Ehepaar hat sich gegen 21.30 eine Unterkunft nahe des Flughafens organisiert und ist mit dem Taxi dorthin gefahren. Kurz nach 22 Uhr waren sie im Hotel, dort ging das Warten weiter: "Wir haben eine Stunde bis zum Einchecken gewartet. Kinder, Ältere, alle waren vom Flughafen gekommen." Seit fünf Uhr früh sind sie wieder auf den Beinen. "Bei der Hotline hat in der Früh noch immer niemand abgehoben."

Foto: /Natascha Marakovits Auch Franz Georg Gaibler und seine Frau Gabi, die mit ihrer Tochter auf der Durchreise sind, üben Kritik an der Organisation: "Wir sind von Bangkok um 19 Uhr in Wien angekommen und sollten um 20 Uhr den Anschlussflug nach Stuttgart nehmen. Der Flug mit der AUA war super, aber es herrschte das reinste Chaos. Wir haben keinerlei Infos bekommen. Auch dass es Feldbetten gab, wussten wir nicht." Laut Gaibler haben Hunderte in der Abflughalle gewartet. Am späten Abend wurden sie schließlich mit einem Bus in eine Unterkunft nahe dem Flughafen gebracht. "Vor dem Hotel haben schon rund 200 Leute gewartet. Also haben wir uns ein Taxi genommen und sind in ein anderes Hotel in die Stadt gefahren."

Dafür, dass es zu einem Systemausfall kommen kann, zeigen sie Verständnis. Aber "wie damit umgegangen wurde, ist absolut unverständlich."