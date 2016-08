Tirol: Schwere Unwetter führten zu Murenabgängen

Heftige Unwetter haben am Sonntagabend in Tirol zu mehreren Murenabgängen geführt. In Pfunds im Oberland wurde die Reschenstraße (B180) durch Geröll und Schlamm total verlegt. In Vorderlanersbach im Zillertal war die Tuxer-Landesstraße von einer Vermurung betroffen. In Stumm im Zillertal kam es indes zu einem Hangrutsch im Ausmaß von fünf mal zehn Metern. Personen kamen nicht zu Schaden.

In Pfunds wurde zudem bei einem unter der B180 liegenden Feldweg eine Brücke weggerissen sowie die Wasserleitung zur PfundserFischeralm beschädigt, teilte die Polizei mit. Die Aufräumungsarbeiten durch die Feuerwehr Pfunds und die Straßenmeisterei Ried im Oberinntal dauerten bis 21.30 Uhr an. Die Reschenstraße musste in dieser Zeit für den Verkehr gesperrt werden.

Auf der Tuxer-Landesstraße kam bei der Brücke "Nigglasbach" aufgrund von Hochwasser und Verklausung im Bereich der Rastkogelbahn ebenfalls zu einer Sperre. Da das Auffangbecken vom "Nigglasbach" im Bereich Rastkogelbahn überzulaufen drohte, mussten zwei Gasthäuser kurzzeitig evakuiert werden. Um 22.00 Uhr wurde die Straßensperre wieder aufgehoben.

Durch den Hangrutsch in Stumm wurde ein Gartenhaus total beschädigt. Ein neben dem Hang liegendes Wohnhaus war hingegen nicht betroffen. Der Hang wurde von der Feuerwehr provisorisch gesichert. Im Einsatz standen die Feuerwehr Uderns mit 27 Personen sowie zwei Polizeistreifen.