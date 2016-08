Es war ein Bild, das man sonst nur aus US-amerikanischen Fernsehfilmen oder nach einem Terrorangriff kennt. Schwer bewaffnete Polizisten stehen vor einem Einkaufscenter. Diese Szene hatte sich am Donnerstagabend nicht in Übersee, sondern rund um das nordburgenländischen Outletcenter in Parndorf abgespielt. Der Einsatz einer Sondereinheit anlässlich der langen Einkaufsnacht ließ bei Mitarbeitern und Besuchern der beiden Designer-Outlets Fragen offen.

"Vor dem Center stehen Polizisten mit Maschinenpistolen, es wurde Warnstufe eins ausgegeben", teilte eine besorgte Angestellte Donnerstagabend mit. Seitens der Landespolizeidirektion Burgenland gab es am Freitag Entwarnung: Es habe im Vorfeld weder Drohungen noch Anzeichen für einen möglichen Terroranschlag gegeben, alles sei friedlich verlaufen. "Der Einsatz von zehn Beamten der Burgenländischen Einsatzeinheit, die mit Sturmgewehren ausgerüstet waren, sowie die verstärkte Präsenz ziviler und uniformierter Beamten war eine reine Vorsichtsmaßnahme", sagt Polizeisprecher Oberst Helmut Greiner auf KURIER-Anfrage. Engagiert wurden auch 100 private Securitys.

"Ein Soft-Target"

"Eine Veranstaltung, wie das Late-Night-Shopping mit rund 70.000 Besuchern ist für die Polizei ein Soft-Target (weiches Ziel für potenzielle Terroristen, Anm.)", erläutert Greiner. Es handle sich um eine Veranstaltung, die schwer zu überwachen sei. Während man bei größeren Veranstaltungen wie dem Nova Rock in Nickelsdorf die Taschen der Besucher unter die Lupe nehme, seien solche Kontrollen im Einkaufscenter nicht möglich. Die sichtbare Präsenz der Polizei sei "prophylaktisch" gewesen.

Aufregung habe es nur gegen 16.30 Uhr gegeben. "Da wurde ein herrenloser Koffer vor einem Geschäft entdeckt", sagt der Polizei-Oberst. Das Gerücht einer Bombendrohung machte die Runde. Sämtliche Befürchtungen haben sich laut Polizei als gegenstandslos erwiesen.

Bei den Angestellten der Outletcenter herrscht jedenfalls Verständnis für die Präsenz der Exekutive. "Ich bin beruhigt, wenn ich weiß, dass die Polizei für unsere Sicherheit sorgt", sagt Renate Fonseca, Angestellte im MCArthurGlen Designer-Outlet. Auch im Fashion Outlet zeigt man sich über die Sicherheitsvorkehrungen nicht erstaunt. "Es ist ja kein Wunder, bei den vielen Terroranschlägen, die überall passieren", sagt Krisztina Adam.

Muss man sich an Szenarien mit schwer bewaffneten Polizisten vor Einkaufszentren gewöhnen? "Nein, auf keinen Fall", versichert Greiner. Jeder Event werde einer Gefahrenerforschung durch die Behörden unterzogen. "Für jede einzelne Veranstaltung wird auch in Zukunft geprüft, ob verstärkte Sicherheitsvorkehrungen notwendig sind."