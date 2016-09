Die Hilfeschreie einer Frau haben Beamte der Polizeiinspektion St. Ruprecht in Klagenfurt in der Nacht auf Freitag in Alarm versetzt. Gegen 3.15 Uhr war die 27-Jährige in unmittelbarer Nähe zum Opfer eines Raubes geworden.

Ein 32-jähriger Algerier hatte sie gestoßen, ihr die Handtasche entrissen, diese durchwühlt und war dann mit einer Packung Praxiten, einem Benzodiazepin-Tranquilizer, geflohen.

Die Polizisten kamen kurze Zeit später dazu und die Frau berichtete, was ihr geschehen war, teilte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mit. Der Algerier, der als Asylwerber in Klagenfurt lebt, wurde wenig später geschnappt und festgenommen. Das Opfer hat den Mann als mutmaßlichen Täter identifiziert. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht.

Die 27-Jährige hatte durch den Stoß, den er ihr versetzt hatte, leichte Verletzungen erlitten. Nach den bisherigen Erkenntnissen kannten sich Täter und Opfer nicht.