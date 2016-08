Ein Verkehrsunfall auf der Ostautobahn (A4) bei Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) Richtung Wien am Sonntag hat nach Angaben der Landessicherheitszentrale Burgenland eine Schwerverletzte gefordert. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" war im Einsatz.

Ein Fahrzeug war an dem Unfall beteiligt, hieß es von der Autobahnpolizei auf Anfrage. Nähere Details waren vorerst nicht bekannt.