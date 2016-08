Altenfelden: Asylquartier nach Wiederaufbau bezugsfertig

Das am 1. Juni in Brand gesteckte Asylquartier in Altenfelden (Bezirk Rohrbach) ist nach seinem Wiederaufbau bezugsfertig. Am Donnerstag sollen die ersten Bewohner in das für 48 Flüchtlinge eingerichtete Holzhaus einziehen. Eröffnet wird es in einem Festakt am kommenden Samstag. Der oder die Brandstifter sind trotz intensiver Ermittlungen der Polizei nach wie vor unbekannt.

Das rund 350.000 Euro teure Gebäude wurden wieder am selben Platz gebaut. Vorerst soll eine Familie aus der Grundversorgung dort untergebracht werden. Außerdem will das Rote Kreuz Bewohner aus anderen Quartieren dorthin übersiedeln.

Brandstiftung

Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT In den frühen Morgenstunden des 1. Juni ging das damals noch unbewohnte Haus in Flammen auf. Sofort richtete das Landeskriminalamt gemeinsam mit dem Verfassungsschutz eine Sonderkommission ein. Auch eine Belohnung für sachdienliche Hinweise wurde ausgelobt - vorerst aber ohne Ergebnis. Die Ermittler hoffen auf mögliche Mitwisser, die sich doch noch anonym melden.

Für das Asylquartier sollen keine erhöhten Sicherheitsvorkehrungen gelten. Die Polizei geht davon aus, dass der Anschlag sich gegen den Bau der Unterkunft gerichtet habe und keine Menschen in Gefahr gebracht werden sollten. Die Einrichtung werde wie alle anderen Flüchtlingsunterkünfte in Oberösterreich aber reglemäßig von Kontaktbeamten des "Kompetenz- und Lagezentrum Migration" besucht.

