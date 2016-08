Versenkter Traktor aus der Donau gefischt

Zu einem nicht alltäglichen Feuerwehreinsatz ist es Freitagnachmittag in Ybbs an der Donau gekommen. Unter großen Anstrengungen musste ein Traktor beim Hafen "Stora Enso" aus der Donau gefischt werden. Die Zugmaschine wurde am 8. August von Jugendlichen in Marbach an der Donau gestohlen und nach einer illegalen Spritztour einfach am Hafen in der Donau versenkt.

Nach Besprechungen mit der Bezirkshauptmannschaft Melk wurde am Freitag die Bergung des Traktors in Angriff genommen. Neben mehreren Feuerwehren war die Tauchgruppe West sowie der Bergekran der Feuerwehr Amstetten an der Aktion beteiligt. Zunächst wurde das Gefährt mit einer Spezialkamera unter Wasser geortet, ehe die Feuerwehrtaucher Seile und Ketten an dem Traktor befestigten. Anschließend wurde das Fahrzeug mit dem Kran aus dem Wasser gehoben.

Um die eingesetzten Kräfte vor dem Schiffsverkehr zu schützen, wurde der Abschnitt von der Schifffahrtsaufsicht Grein überwacht und abgesichert.