Trachten-Boom beschert Landjugend regen Zulauf

Sie sägen, schleifen, bohren, schrauben oder texten, schwitzen dabei in der Hitze und wirken fröhlich: Rund zwei Dutzend Mädchen und Burschen werken wie wild auf dem Platz vor dem Hochwasserschutz-Materiallager von Wösendorf in der Wachau. Als Mitglieder der erst vor einigen Wochen gegründeten Gruppe der Landjugend nahmen die jungen Leute vergangenes Wochenende gleich am Projektmarathon teil, mit dem die Jugendorganisation ihre Mitglieder jedes Jahr fordert.

Mädchen haben was zu sagen

Die Gruppe gehört zu den 10 bis 12, die jedes Jahr alleine in NÖ gegründet werden, erzählt Landesobmann Harald Hochedlinger. „Beim Aufschwung geholfen hat uns auch, dass Tracht in ist. Außerdem haben die Mädchen bei uns genau so viel zu sagen, wie die Burschen. Wenn nicht mehr“, sagt Hochedlinger mit einem Seitenblick auf Landesleiterin Sandra Zehetbauer, die gleich ergänzt: „Wir geben Unterstützung bei der Vereinsgründung und allen Problemen.“ Aktuell hat die Landesorganisation rund 19.800 Mitglieder.

Indessen werkt das Weißenkirchner Team intensiv an einer Sitzgelegenheit für den Beachvolleyball der Marktgemeinde. Die war laut Aufgabenstellung zu bauen. Gleichzeitig galt es, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erwecken. Per Internet und Pressearbeit. Dass es soweit kam, liegt an Andreas Denk, 25, und Johannes Huber, 20. Gemeinsam mit Freunden überlegte der umtriebige Jungwinzer und ÖVP-Jugendgemeinderat Denk, was man jungen Leuten bieten könnte, die Feuerwehr oder Musik nicht interessiert.

Begeisterung greift um sich

„Kolleginnen in der Berufsschule haben aus anderen Orten begeistert von der Landjugend erzählt. Ich war sofort dabei, als ich von der geplanten Gründung gehört habe“, erzählt Gruppenleiterin Anna Plesser, 18. Sie gehört zur jenen, deren Familie schon lange keine Landwirtschaft mehr betreibt.

Der 14-jährige Schüler Florian Mang hingegen stammt aus einer Winzerfamilie: „Ich bin dabei, weil viele Freunde es auch sind und mir gefällt es sehr gut.

Infos: www.landjugend.at