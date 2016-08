Elfköpfige Gruppe geriet in Bergnot

Am Preintalersteig im Rax-Gebiet bei Schwarzenau im Bezirk Neunkirchen verlor Freitag eine elfköpfige Wandergruppe aus Tschechien die Orientierung. Zehn Stunden brauchte das Team für wenige Seillängen, dann setzte es via Euro-Notruf einen Hilferuf ab. Innerhalb der Gruppe hatte sich zudem ein 14-jähriges Mädchen leicht verletzt. Sieben Bergretter aus Reichenau stiegen zur Gruppe auf und biwakierten mit ihr am Berg. Am Morgen wurden alle in Not geratenen Personen mit Hilfe des Hubschraubers einzeln per Seilbergung sicher ins Tal gebracht.

Am Samstagnachmittag wurden die Reichenauer Bergretter wiedeer in den Einsatz gerufen. Auf der Rax hatte sich eine Frau auf einer Klettertour in der Lechnermauer einen Knöchel gebrochen. Sie wurde vom Team des Notarzthubschraubers Christophorus 3 ebenfalls per Taubergung geborgen und ins Krankenhaus transportiert.