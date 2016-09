Nach Party im Koma: Polizei geht von Verbrechen aus

Ein 19-jähriger Bursch aus Mönchhof liegt nach einer Party am Samstag der Vorwoche in Halbturn im Koma. Niemand weiß, woher seine schweren Verletzungen stammen. Die Polizei geht von Fremdverschulden aus.

Tobias Z. war vergangene Woche mit Freunden bei einem Fest im "Rockstodl" Halbturn. Gegen 3 Uhr Früh verließ er die Party, um kurz auf die Toilette zu gehen. Er kam aber nicht zurück. Erst um 6 Uhr Früh kam er nach Hause, ohne Erinnerung. Er wies keine äußerlichen Verletzungen auf. Weil seine Familie aber den Verdacht auf eine Alkoholvergiftung hatte, brachte sie den jungen Mann ins Krankenhaus. Ein Alkoholtest verlief allerdings negativ. Die Ärzte diagnostizierten einen doppelten Schädelbruch und massive Hirnblutungen und mussten ihn in künstlichen Tiefschlaf versetzen.

Die Familie bittet in sozialen Medien um Hinweise. Tobias Z. war an dem Abend mit einer schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt mit der Aufschrift "JOOP" bekleidet. Die Mutter geht davon aus, dass ihr Sohn eine Zeit lang bewusstlos gewesen ist, bevor er mit dem Taxi nach Hause kam. Das Landeskriminalamt ermittelt, Hinweise werden an die Polizeiinspektion Halbturn unter 059 133 1139 erbeten.